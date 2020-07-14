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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر العميد مجلي: مزاعم المليشيا من الانتصارات الوهمية محاولة للتغطية على هزائمهم القاسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
البيضاء مأرب -الخليج 365
سخر الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن عبده مجلي، من أكاذيب مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تزعم تحقيقها انتصارات ميدانية واستهدافها معسكرات تابعة لقوات الجيش ومنها معسكر تداوين في محافظة مأرب.
وقال العميد مجلي، في تصريح بثه المركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن ما تروجه المليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً من انتصارات وهمية عبر وسائل الإعلام إنما يأتي ضمن محاولاتها للتغطية على هزائمها القاسية التي تلقّتها على يد أبطال الجيش الوطني والمقاومة وطيران التحالف في مختلف الجبهات ومنها جبهتي صلب ونجد العتق في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، وجبهات قانية بالبيضاء، وجبهات محافظة الجوف".
وأكد أن العمليات العسكرية التي نفّذتها قوات الجيش في هذه الجبهات ألحقت بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، علاوة على خسائرها جراء الغارات الدقيقة لمقاتلات التحالف التي نجحت في تدمير تحصينات وآليات ومواقع وتعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لها بمختلف الجبهات.
وأوضح ناطق القوات المسلحة أن المليشيا الحوثية بعد هذه الهزائم وتكبّدها الخسائر تلو الخسائر لجأت لاستهداف الأعيان المدنية والمناطق الآهلة بالسكان بالصواريخ والمقذوفات والطائرات المسيرة، بالتزامن مع اختلاق الأكاذيب وترويج انتصارات وهمية للحفاظ على معنويات من تبقّى لديها من المغرر بهم
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