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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع 4 حوثيين عقب إحباط القوات المشتركة محاولة تسلل للمليشيات في مدينة الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
لقي أربعة من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم عقب أحباط القوات المشتركة، محاولة تسلل حوثية أخرى في مدينة الحديدة غربي اليمن وكبدتها خسائر بشرية ومادية.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن المليشيات الحوثية دفعت بأربعة من عناصرها لتنفيذ عملية انتحارية في شارع الخمسين داخل مدينة الحديدة تزامنا مع تنفيذ محاولتي تسلل في قطاع كيلو 16 ومدينة الصالح شرق مركز المحافظة.
وأكد المصدر أن وحدة الاستطلاع رصدت تسلل أربعة من عناصر المليشيات الحوثية صوب موقع متقدم للقوات المشتركة وسرعان ماتم التخلص منهم قبل وصولهم الهدف.
وأضاف المصدر أن أبطال القوات المشتركة انتشلوا احدى الجثث، فيما لاتزال جثث الثلاثة الآخرين مرمية في منطقة اشتباك.
وفي قطاع كيلو 16 اشتبكت وحدات من القوات المشتركة مع عناصر المليشيات التابعة لإيران بمختلف الأسلحة الرشاشة موقعة قتلى وجرحى في صفوف المتسللين وإجبار البقية على الفرار والعودة من حيث أتوا.
يأتي ذلك في سياق تصاعد خروقات المليشيات لوقف إطلاق النار في المحور الشمالي للساحل الغربي تزامنا مع تحركات مشبوهة لمليشيات الإخوان في المحور الجنوبي للساحل.
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