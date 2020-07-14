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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المشتركة تكسر هجوما حوثيا على المواقع الشرقية لحيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020
الحديدة - الخليج 365
كسرت القوات المشتركة، هجوماً عنيفاً شنته المليشيات على المواقع الشرقية لجبهة حيس جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة أن عناصر تابعة للمليشيات الحوثية نفذت هجوما على مواقع القوات المشتركة شرق حيس.
وأضاف المصدر أن وحدات اللواء السابع عمالقة المرابطة في الخطوط الأمامية خاضت مواجهات عنيفة مع الحوثيين تمكنت خلالها من كسر الهجوم الحوثي.
وأكد المصدر عن مقتل وإصابة عددا من الحوثيين خلال المواجهات، فيما لاذ الباقون بالفرار تاركين جثث قتلاهم خلفهم.
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