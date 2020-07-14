شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة مدوية تفجرها إسرائيل عن "صدام حسين"..ستصابون بالصدمة.. "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الصحفي والباحث الإسرائيلي المثير للجدل إيدي كوهين عن معلومات مثيرة بشأن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

ونشر كوهين صورة للشيخ فهد الأحمد الصباح كاشفا عن معلومة صادمة بشأنه. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

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وعلق كوهين على الصورة قائلا: هذا هو الشيخ فهد الاحمد الصباح، الوحيد من ال الصباح الذي اشترك في حرب ١٩٦٧ وتطوع مع الفدائيين ضد اسرائيل.

وأضاف: عند غزو صدام للكويت لم يقتل اي احد من ال الصباح وتركهم يهربون سوى فهد الاحمد، فاعدمه صدام على باب منزله ، لماذا؟ يوما ما ساقول لكم حقيقة صدام وسيصاب اغلبكم بالصدمة.