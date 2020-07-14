شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على فنانة شهيرة جثة هامدة بعد أيام من اختفائها الغامض.. شاهد كيف أصبحت (صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن، أمس الاثنين، وفاة النجمة الأمريكية نايا ريفيرا، غرقا بعد أيام من البحث عنها عقب اختفائها في إحدى بحيرات ولاية كاليفورنيا.

وأكدت تقارير شرطة مقاطعة فنتورا العثور على جثمان النجمة الأمريكية بعد 5 أيام من فقدانها، وأعلن رسميا وفاتها عن عمر يناهز 33 عاما. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وبدأت الواقعة باستئجار نايا وابنها لقارب في بحيرة بيرو جنوب كاليفورنيا، يوم الأربعاء الماضي، وعثر بعدها على ابنها بمفرده على القارب.

يذكر أن نايا ريفيرا اشتهرت بدورها في مسلسل "glee" كما قدمت عدة أعمال سينمائية وتلفزيونية خلال مسيرتها، وقدمت ألبوما غنائيا وحيدا.