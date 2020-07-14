شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أشهر أخصائي الجراحة العامة في اليمن.. بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي قبل قليل احد اشهر أخصائي الجراحة العامة في اليمن بسبب فيروس كورونا. وتوفي الطبيب وعضو الكادر الطبي في مستشفى الروضة أمين المشرقي أخصائي الجراحة العامة، الليلة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وجاء وفاته بعد معاناة مع فيروس كورونا في مركز العزل استمرت لمدة شهر.

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