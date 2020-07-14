شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب ‘‘حفل زفاف’’ في السعودية يحدث لأول مرة.. شاهد ماذا فعل العريس والعروس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في ظل الإجراءات الاحترازية التي فرضتها جائحة كورونا، وتنفيذا لتعليمات التباعد الاجتماعي، أقدم مواطن شاب في مكة المكرمة على إقامة حفل زفافه، عبر تطبيق "أنستقرام". ودعا المواطن معارفه لحضور زواجه واستقبل جميع المهنئين عبر البث المباشر بواسطة "أنستقرام" فقط. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأقام الشاب زواجه دون حضور أي شخص حتى من أفراد عائلته أو أهل العروس. وتم تخصيص وقت لاستقبال التهاني والتبريكات عبر رابط "الأنستقرام" المخصص لهذا الغرض.

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