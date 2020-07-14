ورد الان:انتشار تمرد كبير للمسلحين وانقلاب عسكري رئاسي.."تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قيادة اللواء 35 مدرع التابع للشرعية، في بيان رسمي، رفضها لقرار الرئيس عبدربه منصور هادي المقيم في الرياض، بشأن تعيين قيادة جديدة للواء.

وأوضح البيان رفضهم لقرار هادي بتعيين العميد عبدالرحمن الشمساني قائدا للواء 35 مدرع، خلفا للقائد السابق العميد عدنان الحمادي الذي تم اغتياله اوخر العام الماضي. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأكد أفراد وضباط اللواء رفضهم لأي قرار بتعيين قائد من خارج اللواء، معتبرين ذلك يعد انتقاصا من تضحياتهم.

وطالب البيان باستكمال وإعلان نتائج التحقيقات في اغتيال القائد السابق للواء عدنان الحمادي وضبط المتورطين ممن وردت أسماؤهم في محاضر التحقيقات أو من صدرت بهم أوامر قبض من النيابة الجزائية.

ورفضت في وقت سابق نقاط اللواء 35 مدرع السماح للجنة عسكرية بالمرور من محور تعز، كانت متجهه إلى مقر اللواء 35 في منطقة العين بمديرية المواسط جنوب شرق تعز.

وقالت مصادر محلية إن “ضباط اللواء 35 مدرع ابلغوا لجنة محور تعز الموالي لحزب الإصلاح، انهم يرفضون تعيين أي من المتآمرين على قائد اللواء السابق عدنان الحمادي بديلا عنه، وان ضباط اللواء سبق أن وقعوا محضر بالإجماع على ذلك”.