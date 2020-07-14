شكرا لقرائتكم خبر عن بعد استهدافها للسعوديه.. مليشيا الحوثي تصدر بيانا ناريا شديد اللهجة وتجدد تهديدها للمملكة وتعلن تفاصيل عمليتها الأخيرة وأسماء المواقع المستهدفة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مليشيا الحوثي الانقلابيه اليوم الاثنين عن تفاصيل جديدة حول العملية العسكرية التي إستهدفت الأراضي السعودية في وقت متأخر من مساء الأحد بصواريخ باليستسة وطائرات مسيرة .

وفي بيان صادر عن مليشيا الحوثي قال المتحدث العسكري باسم المليشيا العميد يحيى سريع إن الهجمات استهدفت عدداً من القواعدِ والمنشآتِ العسكريةِ والحيويةِ في جيزانَ ونجرانَ وعسير، منها المطاراتُ والقواعدُ العسكرية. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف أنهم بصواريخَ باليستيةٍ ِ لم يُعلنْ عنها بعد، وبعددٍ كبيرٍ من الطائراتِ المسيرةِ استهدفوا مرابضَ الطائراتِ الحربيةِ وسكنَ الطيارينَ ومنظوماتِ الباتريوت بخميسِ مشيط، وأهدافاً عسكريةً أخرى في مطاراتِ أبها وجيزانَ ونجرانَ .. إضافةً إلى منشأةِ النفطِ العملاقةِ بالمنطقةِ الصناعيةِ بجيزان.

وأشار إلى أن العملية أتت ردا على ما وصفه بحصار وجرائم العدوان المستمرة والتي كان أخرها مجزرة حجة وتزامنا مع الذكرى المئوية لمجزرة تنومة وفق تعبيره .

وزعم المتحدث أن مليشياته نجحت في استهدافِ مُعسكرِ تداوينَ بمأربَ أثناءَ اجتماعٍ ضمّ قادةً عسكريينَ سعوديينَ وضباط يمنيين .

وكانت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أعلنت اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين، و6 طائرات مسيرة مفخخة، أطلقتها المليشيا الحوثيه خلال الساعات الماضية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن “قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين 6 طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقه متعمدة .

مليشيا الحوثي تصدر بيانا ناريا شديد



يُشار إلى أن القيادي البارز في جماعة الحوثي ورئيس الاستخبارات العسكرية التابعة للمليشيا أبو علي الحاكم، حذر التحالف العربي من استهداف المنشآت النفطية في السعودية ، قائلا “ذراعنا قوية وطويلة قادرة على أن تمتد إلى كل منشآتهم النفطية والاقتصادية وتدميرها بالكامل، وقادرون على رد الصاع صاعين بل وأكثر”، في إشارة إلى استهداف منشآت شركة أرامكو النفطية في السعودية حال تعرض مصافي صافر بمأرب للقصف.

وذكر الحاكم أن القدرات الاستخباراتية لمليشيا الحوثي “تجاوزت الجبهات الحدودية ووصلت إلى عمق عواصم التحالف العربي وإلى غرف عملياتهم السرية ومراكز حربهم الإلكترونية ومنظومات اتصالاتهم المشفرة”.