شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل الإنفجارات التي هزت شمال إيران الليلة مستهدفة منشأة عسكرية خطيرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر إعلامية عن سلسلة انفجارات جديدة هزت مدينة فريمان الواقعة شمال شرق ايران.

وأعلن جواد جهان دوست، رئيس إدارة الإطفاء بمنطقة كاويان الصناعية التابعة لمدينة فريمان، شمال شرقي إيران، عن حدوث انفجار في أحد المصانع المنتجة للمكثفات الغازية في هذه المدينة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وبحسب موقع “إيران إينترنشنال”، قال جهان دوست إن حريقا اندلع في أحد مخازن المكثفات الغازية في مصنع “بترونفت” الذي يقع في منطقة كاويان الصناعية التي تبعد 75 كيلومترا عن مدينة مشهد.

وفي رواية مغايرة أكد المستشار الإعلامي المتخصص في الشأن الإيراني سامي العثمان ان الانفجارات التي شهدتها منطقة كاويان في إيران استهدفت منشأة عسكرية.

وقال العثمان وهو صحفي يرأس صحيفة العروبة اليوم في تغريدة له على حسابه بتويتر رصدها محرر “عدن نيوز” ان “انفجارات اخرى تزلزل ايران اليوم، في منشآت عسكرية لصناعة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستيه بمنطقة كاويان التابعة لمدينة فريمان شمال شرق ايران”.