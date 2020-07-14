شكرا لبحثكم عن خبر مقتل قائد عسكري كبير بالشرعية في تعز والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

قتل امس الاثنين قائد عسكري كبير في الجيش التابع للحكومة الشرعية جراء اشتباكات عنيفة مع مسلحين في منطقة الضباب غربي محافظة تعز.

مصادر عسكرية أكدت أن قائد الكتيبة الأولى باللواء 145 القائد شرف العوني قتل جراء اشتباكات مع مسلحين في نقطة الصياحي بمنطقة الضباب غرب المدينة.

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وقالت المصادر إن مقتل العوني تزامن مع اندلاع اشتباكات عنيفة بين مسلحين في الشارع العام بمنطقة الحصب بمديرية المظفر على خلفية نزاع على قطعة أرض.

وأكدت أن الاشتباكات أدت إلى إعطاب طقم كان على متنه عدد من المسلحين مشيرة إلى أن الاشتباكات توقفت بعد ساعة من اندلاعها.