شكرا لبحثكم عن خبر العميد الركن منصور الوليدي يبشر بالحدث التاريخي خلال ساعات في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بشر مدير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة العميد الركن علي منصور الوليدي بحدث تاريخي خلال الساعات القادمة. Advertisements ولم يكشف الوليدي في تغريدته عن الحدث الا انه أكد حدوثه خلال الساعات القادمة. وقال الوليدي في تغريدته:السويعات القادمة ستشهد ولادة حدث تاريخي يسجل لصناعة بأحرف واضاءة من نورا ونار!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العميد الركن منصور الوليدي يبشر بالحدث التاريخي خلال ساعات في العاصمة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.