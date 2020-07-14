المشتركة تخوض معارك عنيفة ضد مليشيا الحوثي بالحديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

الحديدة - الخليج 365

خاضت القوات المشتركة، معارك عنيفة ضد المليشيات الحوثية في مدينة الحديدة جراء خروقات المليشيات الحوثية للهدنة الأممية.



وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن أبطال القوات المشتركة تخوض مواجهات عنيفة مع المليشيات الحوثية التي تحاول اختراق خطوط التماس الأمامية للمواقع في كليو 16 ومدينة الصالح وحي 7 يوليو.

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وأضاف المصدر أن الاشتباكات امتدت إلى كامل خطوط التماس بشارعي صنعاء والخمسين في حي 7 يوليو شرق مدينة الحديدة.

وأكد المصدر أن القوات المشتركة وجهت ضربات موجعة للمليشيات الحوثية حققت إصابات مباشرة تكبدت من خلالها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

يذكر أن القوات المشتركة كانت قد تمكنت في وقت سابق من كسر محاولات تسلل للمليشات الحوثية تلقت على إثرها خسائر فادحة ولقي 4 من الحوثيين مصرعهم كما جرح آخرون في حيس جنوب الحديدة