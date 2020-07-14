التحالف يشن 25 غارة على مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020 الخليج 365 ـ مأرب شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، 14/تموز/2020 سلسلة غارات على مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية شنت 25 غارة على مواقع وتجمعات للحوثين في مديريات العبدية وماهلية ومجزر. وأكدت المصادر أن القصف الجوي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا

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