ذمار.. حوثيون يحرقون مواطنا حتى الموت بقاع جهران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 14 يوليه 2020

الخليج 365 ـ ذمار

توفي مواطن يمني إثر إشعال النيران بجسده عمداً من قبل مسلحين حوثيين أمام أعين الناس في مدينة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء.



وذكرت مصادر محلية، أن المواطن بسام حزام المدقة (33 عاماً) توفي في العناية المركزة متأثراً بجروحه، بعد أن أقدم مسلحون حوثيون برشه بالبنزين وإحراقه.

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وأفاد شهود عيان أنه “في صبيحة يوم السبت الموافق 27 يونيو الماضي أقدم مسلحون حوثيون على حرق مواطن أمام المارة في مقر عمله بقرية شناظب بمديرية جهران في ذمار”.

وأضافوا إن المجني عليه كان يعمل في مهنة حرة (مقاول) بمديرية جهران، وأثناء تعرضه للحريق كان يمارس عمله في عمارة لشخص من أبناء القرية، دون أن يكون بينه وبين أحد أي مشاكل شخصية”.

وقدم الجناة الحوثيون إلى مكان عمل الضحية بسام المدقة، يحملون السلاح وكمية من البنزين، وما إن رأوه حتى باشروا بإشعال النار فيه، وحالوا دون تدخل الآخرين لمساعدته، وفقا للشهود