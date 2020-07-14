شاهد: قوات الحماية الرئاسية تقتل الثعبان الأضخم في تعز

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يزيد بن سلمان - شبوة - قتل أفراد اللواء الخامس حماية رئاسية بتعز ثعبان كبير في احد المواقع بالمدينة. وقال العقيد عبدالباسط البحر ثعبان ضخم قتله ابطال الجيش الوطني في اللواء الخامس حماية رئاسية بتعز بموقعهم بوادي حذران غرب تعز. Advertisements عاجل .. تركي آل الشيخ يعلن عودة نشاط المراكز الترفيهية في السعودية واختتم قائلا هؤلاء هم حنشان الظمأ بحق وهؤلاء هم مسعروا الحرب ورجالها وصانعوا الانتصارات لو كان معهم امكانيات.

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