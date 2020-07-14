شكرا لبحثكم عن خبر انفجار عنيف يستهدف مسؤولاً أمنياً كبيراً في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نجا مسؤول أمني يمني، امس الاثنين، من محاولة اغتيال في العاصمة المؤقتة عدن جنوبي البلاد.

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وبحسب وكالة "سبوتنيك" قال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن إن"عبوة ناسفة انفجرت بسيارة مدير أمن ميناء المعلا، النقيب محسن السروري، أثناء مروره جوار مبنى المالية في مديرية خور مكسر شرق عدن"

وأضاف أن النقيب السروري وأحد مرافقيه وشخص ثالث تعرضوا لإصابات طفيفة جراء الانفجار، فيما تضررت سيارة المسؤول الأمني.