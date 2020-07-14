شكرا لبحثكم عن خبر "فيلا" القيادي الحوثي "عمار الهادي" تثير جدلا واسعا بعد الكشف عن سعرها.. صورة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر عن شراء قيادي حوثي في وزارة الدفاع لمنزل "فيلا" بقيمة مليون دولار في العاصمة صنعاء.

وذكرت مصادر محلية وعقارية أن القيادي الحوثي في وزارة الدفاع المختطفة في صنعاء، المدعو عمار الهادي، من منتسبي السلالة، المزعوم انحدارها من نسل نبي الإسلام، اشترى الفيللا المرفقة صورتها مع الخبر بمليون دولار ما يعادل نحو 700 مليون ريال يمني.

وكتب الصحفي نبيل سبيع على صفحته في فيسبوك، امس الأحد " فيلا في صنعاء بيعت لقيادي حوثي في وزارة الدفاع بحوالي مليون دولار!

فيلا في زمن مسيرة الفساد والإفساد، مسيرة المَفْسَدَة الإمامية!

فيلا في زمن المجاعات التي تعصف باليمنيين! فيلا في زمن انقطاع الرواتب والسُبُل والأمل!".

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وتساءل " فيلا في زمن الحرب، فماذا سيبنون في زمن رخائهم واستقرارهم واستتباب الأمر لهم؟! لكم أن تتخيلوا إن استطعتم!".

وأضاف " مَلُّوا عيونكم شوية يا زنابيل!".

ويتداول اليمنيون مصطلحات برزت منذ تقدم مليشيا الحوثي الموالية لإيران نحو صنعاء العام 2014 من بينها "زنابيل" وهو مصطلح يُطلق على المنخرطين في صفوف المليشيا من غير المنتمين للسلالة "قناديل".

وتشهد مدن يمنية كبيرة واقعة تحت سيطرة الحوثيين ارتفاعا حادا في أسعار العقارات نتيجة إقبال قيادات حوثية سلالية أو من قدماء الحوثيين من محافظة صعدة على شراء واسع للأراضي والمباني من أموال نهبوها خلال استيلائهم على السلطة بالقوة.

وبالموازاة تتخذ المليشيا الحوثية أساليب متنوعة لحشد أبناء القبائل اليمنية للقتال في جبهاتها، ما تأكد بوضوح من خلال أسماء القتلى التي تعلنها المليشيا سواء في وسائل إعلامها أو مواقع تواصل اجتماعي أو ملصقات تنشرها في الشوارع والأحياء الخاضعة لها.