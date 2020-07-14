شكرا لبحثكم عن خبر الانتقالي يفرج عن 40 مليار ريال ويسلمها للبنك المركزي بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية إن المجلس الانتقالي الجنوبي أفرج عن 40 مليار ريال من الأموال التي استولى عليها غي يونيو الماضي وسلمها مساء أمس الأحد للبنك المركزي اليمني بعدن.

ونقل موقع "المشاهد نت" عن تلك المصادر قولها إن الانتقالي سلم 40 مليار ريال للبنك المركزي مخصصة لصرف مرتبات منتسبي الجيش والأمن، الذين ينفذون اعتصامًا منذ أكثر من أسبوع أمام مقر قيادة التحالف العربي بعدن؛ للمطالبة بصرف مرتباتهم المتوقفة منذ خمسة أشهر.

وفي يونيو الماضي، استولت قوات موالية للمجلس الانتقالي على 7 حاويات أموال تابعة للبنك المركزي اليمني وهي في طريقها لمقر البنك من ميناء عدن.

وحذر البنك المركزي حينها "من المساس بأي من الموجودات في هذه الحاويات"، محملاً الانتقالي وقواته "كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة المترتبة على ذلك"،

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وفي وقت سابق اليوم، لوح المجلس الانتقالي باقتحام البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ونهب الأموال وتوزيعها كرواتب للجيش والامن، بعد اعلانه العجز عن دفع رواتبهم.

واتهم الانتقالي الحكومة ممثلة بالبنك المركزي بالتعنت وعدم صرف مرتبات منتسبي القوات المسلحة والأمن الجنوبي، والتي تجاوزت خمسة أشهر، ناهيك عن المتخلفات السابقة للعام قبل الماضي.

ودعا الحكومة إلى تغليب لغة العقل والمنطق والقانون، في إطلاق المرتبات التي تسلمت إدارة البنك المركزي في عدن شيكاتها وكذا صرف بقية المرتبات المتخلفة لدى البنك.

وحذر الحكومة بوجوب تحمل مسؤوليتها ازاء ذلك، ما لم فإن الإدارة الذاتية للجنوب وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها ستكون مضطرة "وفقا للبيان" إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص.