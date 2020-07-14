شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت تقرب بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية وتقصي معين والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر موثوقة عن دعم الرئاسة اليمنية لترشيح الدكتور" أحمد عبيد بن دغر" رئيس الوزراء الأسبق لرئاسة الحكومة الشرعية القادمة خلفا للدكتور " معين عبد الملك".
وأكدت المصادر أن الدكتور " بن دغر" طالب للموافقة على ترشيحة لرئاسة الحكومة تنفيذ الجزء الامني والعسكري من أتفاق الرياض واستعادة الشرعية السيطرة في عدن والجنوب قبل اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة .
وتراجعت الرئاسة عن ترشيح الدكتور "رشاد العليمي" لرئاسة الحكومة لترشح عوضا عنه الدكتور " بن دغر" الذي ينحدر من محافظة حضرموت وهو الخيار المفضل والذي طالبت به الكثير من النخب السياسية والمجتمعية اليمنية .
كانت هذه تفاصيل خبر حضرموت تقرب بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية وتقصي معين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.