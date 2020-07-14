شكرا لبحثكم عن خبر حضرموت تقرب بن دغر من رئاسة الحكومة اليمنية وتقصي معين والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر موثوقة عن دعم الرئاسة اليمنية لترشيح الدكتور" أحمد عبيد بن دغر" رئيس الوزراء الأسبق لرئاسة الحكومة الشرعية القادمة خلفا للدكتور " معين عبد الملك".

وأكدت المصادر أن الدكتور " بن دغر" طالب للموافقة على ترشيحة لرئاسة الحكومة تنفيذ الجزء الامني والعسكري من أتفاق الرياض واستعادة الشرعية السيطرة في عدن والجنوب قبل اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة .

وتراجعت الرئاسة عن ترشيح الدكتور "رشاد العليمي" لرئاسة الحكومة لترشح عوضا عنه الدكتور " بن دغر" الذي ينحدر من محافظة حضرموت وهو الخيار المفضل والذي طالبت به الكثير من النخب السياسية والمجتمعية اليمنية .