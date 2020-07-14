شكرا لمتابعة خبر عن مليشيا الانتقالي تحاصر البنك المركزي بعدن والإمارات تعطي الضوء الأخضر بتفجير الاوضاع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقته عدن ، بأن مليشيا المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا ، تحاصر البنك المركزي اليمني في عدن استعدادا لاقتحامه .

وكشف القيادي الجنوبي عادل الحسني في تغريده له على موقع التدوين المصغر ’’ تويتر ‘‘ بأن الإمارات منحت الضوء الأخضر للانتقالي الجنوبي لتفجير الوضع عسكريا .

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وقال الحسني في تغريده له الإمارات تعطي الضوء الأخضر للانتقالي بتفجير الوضع .

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي قد أصدر بيانا اليوم هدد فيه حكومة هادي بالتدخل لصرف مرتبات العسكريين والأمنيين الجنوبيين في حال ماطلت حكومة هادي صرف المرتبات .

وأشار البيان الصادر عن الانتقالي الجنوبي إلى " الإدارة الذاتية للجنوب تدعو الحكومة اليمنية إلى تغليب لغة العقل والمنطق والقانون، في إطلاق المرتبات التي تسلمت إدارة البنك المركزي في عدن شيكاتها وكذا صرف بقية المرتبات المتخلفة لدى البنك، ما لم فإن الإدارة الذاتية للجنوب وانطلاقاً من مسؤوليتها وواجبها ستكون مضطرة إلى اتخاذ ما يلزم من التدابير لحصول أفراد القوات المسلحة والأمن الجنوبية على حقهم في الراتب كاملاً غير منقوص" .