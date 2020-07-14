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عدن - ياسمين التهامي - وردنا التالي " الإفراج عن نجل"صالح" وأربع آخرين محكوم عليهم بالاعدام في صنعاء ..وثيقة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بالإفراج عن خمسة صحفيين مختطفين في سجون الحوثيين منذ خمس سنوات. وبحسب مذكرة صادرة عن النيابة الجزائية طالبت ما يسمى بجهاز المخابرات الحوثية بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بالإفراج عن خمسة صحفيين سبق صدور حكم بالإفراج عنهم ولم يتم. وجاء في المذكرة الإفراج عن خمسة صحفيين وهم هشام أحمد صالح طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن سعيد الشهاب، وعصام أمين أحمد بلغيث، وحسن عبد الله يحيى عناب. وبخصوص توجيه النيابة قال محامي الصحفيين المختطفين عبد المجيد صبرة “أن التوجيه الصادر بالإفراج جاء بسبب متابعتنا ولم يقوموا به من تلقاء أنفسهم”. وفي الحادي عشر من أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين أوامر إعدام لأربعة صحفيين وهم (عبد الخالق عمران، حارث حميد، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري)، فيما قضت ذات المحكمة بالإفراج عن بقية الصحفيين لكن لم يتم ذلك حتى اليوم. النيابة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء بالإفراج عن خمسة صحفيين مختطفين في سجون الحوثيين منذ خمس سنوات. وبحسب مذكرة صادرة عن النيابة الجزائية طالبت ما يسمى بجهاز المخابرات الحوثية بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بالإفراج عن خمسة صحفيين سبق صدور حكم بالإفراج عنهم ولم يتم. وجاء في المذكرة الإفراج عن خمسة صحفيين وهم هشام أحمد صالح طرموم، وهشام عبد الملك اليوسفي، وهيثم عبد الرحمن سعيد الشهاب، وعصام أمين أحمد بلغيث، وحسن عبد الله يحيى عناب. وبخصوص توجيه النيابة قال محامي الصحفيين المختطفين عبد المجيد صبرة “أن التوجيه الصادر بالإفراج جاء بسبب متابعتنا ولم يقوموا به من تلقاء أنفسهم”. وفي الحادي عشر من أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة تابعة للحوثيين أوامر إعدام لأربعة صحفيين وهم (عبد الخالق عمران، حارث حميد، أكرم الوليدي، توفيق المنصوري)، فيما قضت ذات المحكمة بالإفراج عن بقية الصحفيين لكن لم يتم ذلك حتى اليوم.

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