شكرا لقرائتكم خبر عن شاب عربي يقتل أمه ويطعن شقيقته بطريقة مرعبة والسبب مسلسل.."لن تصدق" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاب عربي يقتل أمه ويطعن شقيقته بطريقة مرعبة والسبب مسلسل.."لن تصدق"

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements انت المسلسلات التركيةآ "الغرامية" أحد أسباب قتل شاب لوالدته وإصابته لشقيقته؟ الإجابة تحملها اعترافات شاب يدعى السيد عبد العال، 28 سنة، والمتهم بقتل والدته حيث قال أمام الشرطة في مصر: حذرت أمي وشقيقتي من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التركي، لكونها تحوي مشاهد منحلة، بالإضافة إلى وجود رجال على قدر من الوسامة يمثلون فتنه “للنساء” لكنهما كانتا ترفضان الانصياع لأوامري وأضاف: ليلة الجريمة وجدت والدتي وشقيقتي تتابعان مسلسل “العشق الأسود” التركي باهتمام شديد، فطلبت منهما غلق التلفزيون، لكنهما رفضتا، فجن جنوني وسارعت لإحضار سكين من المطبخ لأجبرهما على غلق التلفزيون، لكن شقيقتي رفضت “بعناد”، فقررت طعنها على الفور، إلا أن “أمي” دافعت عنها فانهلت عليها طعناً في البطن حتى صمتت”. لكن التحريات كشفت أن هذا الشاب يعاني من أمراض نفسية، وأنه سبق ودخل أحد المستشفيات للعلاج. انت المسلسلات التركيةآ "الغرامية" أحد أسباب قتل شاب لوالدته وإصابته لشقيقته؟ الإجابة تحملها اعترافات شاب يدعى السيد عبد العال، 28 سنة، والمتهم بقتل والدته حيث قال أمام الشرطة في مصر: حذرت أمي وشقيقتي من مشاهدة الأفلام والمسلسلات التركي، لكونها تحوي مشاهد منحلة، بالإضافة إلى وجود رجال على قدر من الوسامة يمثلون فتنه “للنساء” لكنهما كانتا ترفضان الانصياع لأوامري وأضاف: ليلة الجريمة وجدت والدتي وشقيقتي تتابعان مسلسل “العشق الأسود” التركي باهتمام شديد، فطلبت منهما غلق التلفزيون، لكنهما رفضتا، فجن جنوني وسارعت لإحضار سكين من المطبخ لأجبرهما على غلق التلفزيون، لكن شقيقتي رفضت “بعناد”، فقررت طعنها على الفور، إلا أن “أمي” دافعت عنها فانهلت عليها طعناً في البطن حتى صمتت”. لكن التحريات كشفت أن هذا الشاب يعاني من أمراض نفسية، وأنه سبق ودخل أحد المستشفيات للعلاج.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاب عربي يقتل أمه ويطعن شقيقته بطريقة مرعبة والسبب مسلسل.."لن تصدق" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.