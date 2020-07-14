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عدن - ياسمين التهامي - وفاة لاعب خليجي شهير قبل قليل .. والحزن يعم الشارع الرياضي.. شاهد من يكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements الحزن الشارع الرياضي الخليجي، عقب تأكيد وفاة لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق سعيد عبدالله إبراهيم المستريح. وأعلن عبدالله النعيمي نجل الفقيد، اليوم الاثنين، وفاة والده، حسب ما ذكر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويعد سعيد عبدالله من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ نادي الوصل، إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، بينما كان من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني، في المقابل أبرز محطاته على المستوى الإداري كانت توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009. الحزن الشارع الرياضي الخليجي، عقب تأكيد وفاة لاعب الوصل ومنتخب الإمارات السابق سعيد عبدالله إبراهيم المستريح. وأعلن عبدالله النعيمي نجل الفقيد، اليوم الاثنين، وفاة والده، حسب ما ذكر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ويعد سعيد عبدالله من أبرز الأسماء التي مرت على تاريخ نادي الوصل، إذ تدرج في الفرق المختلفة بالنادي، بينما كان من ضمن أصغر اللاعبين الذين انضموا إلى صفوف المنتخب الوطني، في المقابل أبرز محطاته على المستوى الإداري كانت توليه رئاسة لجنة الحكام باتحاد كرة القدم في الفترة من 2008 إلى 2009.

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