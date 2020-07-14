شكرا لقرائتكم خبر عن دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أمانا في العالم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولة عربية تحتل المرتبة الأولى كأكثر الدول أمانا في العالم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

ت قطر تصدرها لقائمة الدول الأكثر أمنا وأقل جريمة، طبقا لمؤشر الجريمة عن النصف الأول من عام 2020، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، وذلك بين 133 دولة شملها التقييم. وقالت وزارة الداخلية القطرية، على حسابها بـ”تويتر” الأحد، إن المؤشر يعتمد على النقاط الأعلى لترتيب الدول في مستوى الأمان والسلامة، وأحرزت قطر المرتبة الأولى بحصولها على 88.10 نقطة من 100. وذكرت الوكالة القطرية الرسمية للأنباء (قنا) أن تصدر قطر في هذا المؤشر العالمي، يأتي امتدادا لما حققته من مراكز متقدمة بين عامي 2015 و2019. وتابعت: “حيث أحرزت المركز الأول عالميا في عامي 2017 و2019، فيما حافظت على المركز الأول عربيا طوال ذات الفترة، الأمر الذي يعكس المستوى الثابت الذي ظلت تتمتع به الدولة في مجال الأمن والانخفاض الكبير في معدلات ارتكاب الجرائم المسجلة بالبلاد.” ووفقا لقواعد التصنيف التي يتبعها المؤشر، فإن ترتيب الدول يأتي عكسيا، فالدولة التي تحتل الرقم الأكبر في ترتيب الدول هي الأولى من حيث الأمن والأمان، وحلت قطر في الترتيب رقم 133، كأكثر الدول أمنا. ويعتمد المؤشر على النقاط الأقل لترتيب الدول في مستوى الجريمة، وهو ما صنف قطر الأولى في انخفاض الجريمة بمجموع 11.90 نقطة من 100 نقطة. وبحسب التقرير، فإن فنزويلا هي الأقل أمانا بـ15.64 نقطة. ومنذ عام 2009، تصدر موسوعة “نامبيو” تقاريرها، اعتمادا على قياس معدل الجريمة في دول العالم. ويتم قياس مؤشر الجرائم وفقا لقوانين الدول، فثمة أعمال تعد جرائم في دول ولا تعتبر جرائم في دول أخرى، وهو ما يعطي قياسا حقيقيا لمعدل الجريمة في الدول، وفقا للقوانين المطبقة في كل دولة.‎ وموسوعة “نامبيو” من أكبر وأشهر قواعد البيانات على شبكة الإنترنت في العالم، التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، عبر قياس معدلات ارتكاب جرائم القتل العمد والسطو والسرقة بالإكراه والاغتصاب وغيرها.