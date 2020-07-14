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عدن - ياسمين التهامي - مذيعة شهيرة تفضح فنانة طلبت حذف إجابتها على سؤال خطير !

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جديد اب برس

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الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عن طلبات بعض ضيوف برامجها قبل بدء التصوير وقالت خلال لقاء مع برنامج “ع السيف” عبر قناة atv الكويتية، إن هناك بعض الضيوف طلبوا تجنب بعض الأسئلة والمواضيع الحساسة التي تتسبب بأذى الفنان وأسرته. الصفحة الرئيسيةمنوعات مذيعة شهيرة تفضح فنانة طلبت حذف إجابتها على سؤال خطير منوعات بتاريخ الخميس 09 يوليو 2020 16,098 شارك كشفت الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عن طلبات بعض ضيوف برامجها قبل بدء التصوير وقالت خلال لقاء مع برنامج “ع السيف” عبر قناة atv الكويتية، إن هناك بعض الضيوف طلبوا تجنب بعض الأسئلة والمواضيع الحساسة التي تتسبب بأذى الفنان وأسرته. وأوضحت شلهوب أنها إذا اقتنعت بما يقوله الضيف توافق، لكنها تصر على التحدث فيه إذا وجدت أن الموضوع قضية رأي عام. وحكت راغدة شلهوب موقفا حدث خلال برنامج “100 سؤال” وكانت الضيفة فنانة مصرية مهمة، طرحت “شلهوب” عليها سؤال أثناء الحلقة وجاوبت عليه، وفي اليوم التالي اتصلت الفنانة بها وسألتها إذا كان لديها ابنة وتخاف عليها ثم قالت “أنا عندي أحفاد والسؤال اللي سألتيه ممكن يخرب بيتي ويخلي أحفادي يسألوا أسئلة مش عاوزاهم يسألوها، إذا بتحبي ابنتك أحذفي هذا السؤال”. أكملت أن هذا السؤال إذا كان عرض في الحلقة كان “هيكسر الدنيا” لكن أخلاقها لم تسمح لها ونفذت وعدها وحذفته.