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عدن - ياسمين التهامي - أسرة الطفلين السعوديين جواهر ووائل تحسم جدل احتجازهما بسيارة !

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جديد اب برس

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ح في تصريحات لصحيفة “الرياض” المحلية: أن ”الطفلين جواهر ووائل، يعيشان مع والدتهما المنفصلة عن زوجها، وأنه في يوم الواقعة كانا خرجا من المنزل بعد انشغال والدتهما عنهما بأخيهما الصغير، وذهبا للعب داخل مركبة معطلة وقريبة من منزلهما. وبعد وقت قليل قامت الأسرة بالبحث عنهما، حتى تم العثور عليهما، وهما بصحة مستقرة“. وأكد أنهم فوجئوا بسرعة تداول مقطع الفيديو الذي تم تصويره لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون علمهم، مطالبًا الجميع في مثل هذه الحالة، بإنقاذ الطفلين، بالاتصال مع الهلال الأحمر والجهات المختصة، بدلًا من التصوير والنشر بحسب تعبيره. وسبب فيديو الطفلين ضجة خلال الساعات الماضية في وقت سابق، بعد تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر ظهورهما فيه وهما يصارعان للبقاء على قيد الحياة، بينما انهمك شخص عثر عليهما في تصويرهما، بدلًا من طلب الإسعاف. وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في حينها، إن المختصين في وحدة الحماية الأسرية التابعة للوزارة، فتحوا تحقيقًا في الحادثة، بعدما تلقى مركز بلاغات العنف الأسري بضع شكاوى حول الفيديو. كما وجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، أمير منطقة الحدود الشمالية، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين، جواهر ووائل، وإعداد تقرير عاجل عن الواقعة. وتحت وسم #المفقودين_جواهر_ووائل، تفاعل آلاف السعوديين مع الهاشتاق، وسط حالة من القلق التي سادت بينهم بعدما ظهر الطفلان في حالة اختناق، وسط تساؤلات بكشف الحقيقة. كما لم يسلم مصوّر المقطع من الانتقادات؛ إذ أكدوا بأنه كان عليه مساعدة الطفلين ونقلهما إلى أقرب مستشفى، لا أن يتم تصويرهما بهذه الطريقة دون إنقاذهما.