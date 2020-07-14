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عدن - ياسمين التهامي - مشاهد خادشة للحياء في حفلة شـ.واذ في السعودية!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل ناشطون عبر السوشيال ميديا، فيديو أثار جدلاً وغضباً كبيراً في الأوساط السعودية، لشاب شاذ جنسياً في مدينة الرياض. ويظهر بالفيديو المتداول، شاب مُتشبه بالنساء، وسط حفلة شواذ ومثليين جنسياً، ويرتدي تيشرت شفاف يكشف جسده تماماً، بينما يظهر اثنان آخران بالفيديو بوضعية خادشة للحياء. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُقام فيها حفلات شذوذ جنسياً في السعودية، فقد أوقفت السلطات سابقاً عدداً من الشبان بعد إقامتهم حفل زفاف لشواذ جنسياً في جدة، مستخدمين ملابس نسائية، وكان لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آنذاك قيمة، قبل أن يلغيها شاب يثير الجدل بتصويره فيديو خادش وتصويره لحفلة شذوذ مثلين????️‍???? بمدينة الرياض عبر ستوري السناب pic..js ل ناشطون عبر السوشيال ميديا، فيديو أثار جدلاً وغضباً كبيراً في الأوساط السعودية، لشاب شاذ جنسياً في مدينة الرياض. ويظهر بالفيديو المتداول، شاب مُتشبه بالنساء، وسط حفلة شواذ ومثليين جنسياً، ويرتدي تيشرت شفاف يكشف جسده تماماً، بينما يظهر اثنان آخران بالفيديو بوضعية خادشة للحياء. يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُقام فيها حفلات شذوذ جنسياً في السعودية، فقد أوقفت السلطات سابقاً عدداً من الشبان بعد إقامتهم حفل زفاف لشواذ جنسياً في جدة، مستخدمين ملابس نسائية، وكان لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آنذاك قيمة، قبل أن يلغيها ابن سلمان . كما قامت شرطة الرياض بمداهمة حفل صاخب لمجموعة من المثليين في شقة سكنية وألقت القبض على 13 شخص كان بعضهم يرتدي ملابس نسائية فيما عثر بحوزتهم على أكثر من 9 زجاجات خمور وكمية من المخدرات وأعضاء جنسية صناعية.

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