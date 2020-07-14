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عدن - ياسمين التهامي - هنا الزاهد تتمنى هذه الأمنية باطلالة صيفية جريئة (صور) !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي والرسمي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام صورة ظهرت فيها الزاهد باطلالة صيفية جريئة بشعرها الذهبي المعتاد وبلوز بيضاء منقطة بالدوائر السوداء وشورت أسود اللون مغطى بكاش من نفس اللون أظهرت من خلاله الزاهد جزء بسيط من بطنها واعتمدت الزاهد اكسسوار دائري باللون الأخضر في أذنيها وعلقت على الصورة بتمني العودة الى نفس المكان الذي التقطت فيها الصورة في حر فصل الصيف والعودة للاستجمام والاستمتاع ببحر الصيف وقالت: وانهالت التعليقات على صورة هنا الزاهد من جمهورها العريض الذي أثنى على اطلالتها الجرية ووصفوها بالساحرة وتمنوا لها التوفيق في قادم أعمالها والجدير بالذكر ان الزاهد كانت قد صدمت جمهورها بتوثيق حادثة تحرش جنسي لفظي تعرضت لها الفنانة خلال قيادتها لسيارتها عبر احدى الطرق السريعة في القاهرة وشاركت الزاهد البرومو التشويقي من فيلم الغسالة القادم والذي تشارك في بطولته رفقة أحمد حاتم بعد نجاح ثنائيتهما في فيلم قصة حب كما يشار الى ان هنا الزاهد شاركت زوجها الفنان أحمد فهمي في آخر أعمالهما المشتركة ببطولة مسلسل الواد سيد الشحات ت الفنانة المصرية هنا الزاهد متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي والرسمي لتبادل الصور ومقاطع الفيديو انستجرام صورة ظهرت فيها الزاهد باطلالة صيفية جريئة بشعرها الذهبي المعتاد وبلوز بيضاء منقطة بالدوائر السوداء وشورت أسود اللون مغطى بكاش من نفس اللون أظهرت من خلاله الزاهد جزء بسيط من بطنها واعتمدت الزاهد اكسسوار دائري باللون الأخضر في أذنيها وعلقت على الصورة بتمني العودة الى نفس المكان الذي التقطت فيها الصورة في حر فصل الصيف والعودة للاستجمام والاستمتاع ببحر الصيف وقالت:وانهالت التعليقات على صورة هنا الزاهد من جمهورها العريض الذي أثنى على اطلالتها الجرية ووصفوها بالساحرة وتمنوا لها التوفيق في قادم أعمالها والجدير بالذكر ان الزاهد كانت قد صدمت جمهورها بتوثيق حادثة تحرش جنسي لفظي تعرضت لها الفنانة خلال قيادتها لسيارتها عبر احدى الطرق السريعة في القاهرة وشاركت الزاهد البرومو التشويقي من فيلم الغسالة القادم والذي تشارك في بطولته رفقة أحمد حاتم بعد نجاح ثنائيتهما في فيلم قصة حب كما يشار الى ان هنا الزاهد شاركت زوجها الفنان أحمد فهمي في آخر أعمالهما المشتركة ببطولة مسلسل الواد سيد الشحات

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