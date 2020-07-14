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عدن - ياسمين التهامي - فيديو : من داخل مقهى شيشة في الرياض عامل يتحرش بفتيات سعوديات باوضاع فاضحة وصديقه يوثق ما كان يحدث !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يُظهر محاولة شابين وافدين – بحسب المقطع المتداول – التعرف على فتيات في أحد الأماكن العامة. وأظهر المقطع المتداول مراهنة اثنين من الشباب في محاولة لنيل “سناب شات” الفتيات والآخر يتحدى أن تشرب إحدى البنات من “الشيشة” التي يحملها وبدا شاب “ملتحي” الاقتراب من مجموعة من الفتيات ليطلب منهم الحصول على “سناب شات” الخاص بهن وعلق صديقًه موثق المقطع منادياً عليه “تعال أحمد تعال يعيب الشوم عليك”، كما أظهر الجزء الأخير من المقطع محاولة ثانية للشبان من أجل جذب الفتيات إليهن عن طريق تحديهن لشرب “الشيشة”. ل نشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يُظهر محاولة شابين وافدين – بحسب المقطع المتداول – التعرف على فتيات في أحد الأماكن العامة. وأظهر المقطع المتداول مراهنة اثنين من الشباب في محاولة لنيل “سناب شات” الفتيات والآخر يتحدى أن تشرب إحدى البنات من “الشيشة” التي يحملها وبدا شاب “ملتحي” الاقتراب من مجموعة من الفتيات ليطلب منهم الحصول على “سناب شات” الخاص بهن وعلق صديقًه موثق المقطع منادياً عليه “تعال أحمد تعال يعيب الشوم عليك”، كما أظهر الجزء الأخير من المقطع محاولة ثانية للشبان من أجل جذب الفتيات إليهن عن طريق تحديهن لشرب “الشيشة”.

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