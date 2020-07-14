شكرا لبحثكم عن خبر سيدة جزائرية تُقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. وتثير جدلا- بالفيديو والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أثارت سيدة جزائرية جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في فيديو وهي تقبّل قدم زوجها.

وخلال حلقة بعنوان “زوجي جنتي” ضمن برنامج “خط أحمر” المذاع على قناة الشروق الجزائرية، روت “فريال” قصة تعرفها على زوجها إلياس، وقالت إنه سندها بعد أن فقدت أمها، وقاست العذاب على يد مربيتها.

وقالت فريال إنها عاشت في كنف سيدة كبيرة بالسن اسمها “زبيدة” كانت تقدم لها الرعاية الصحية، دون الإشارة فيما إذا كانت مجهولة النسب أو أنها يتيمة.

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وأشارت الى أن السيدة كانت عاجزة عن المشي وتبلغ من العمر 53 عاما ولديها طفل مريض عقليا، وكانت تحرص على إخبار الآخرين بأن (فريال) ابنتها، لكنها وبعد إلحاح منها قالت لها بأنها تبنتها من الميتم، ولكن بعد سنوات بدأت تتعرض للتعذيب على يد هذه السيدة الكبيرة حتى قررت الخروج من منزلها.

وحول زواجها من إلياس، قالت بأنها تعيش أجمل أيام حياتها معه ومنحها اسمه واسم عائلته بعد أن عانت الأمرين في بيت مربيتها.

وقالت: “حبيت كرم زوجي أمام أربعين مليون جزائري فقد منحني اسمه”.

مشهد فريال وهي تقبل قدم زوجها، أحدث انقساما بين المغردين على مواقع التواصل، بين من اعتبر أنه ما فعلته الزوجة مقبول في الثقافة الجزائرية، وبين من قال إنه انتقاص من كرامة المرأة.

وعقب هذا الانقسام والانتقادات التي طالتها، خرجت فريال للدفاع عن تصرفها وقالت: “زوجي يستحق أكثر من تقبيل قدميه على الملأ، بسبب تعامله الحسن، وتقبله لها رغم كما هي دون أن يسأل عن ماضيها وأصلها، مطالبة المنتقدين بعدم الخوض في أعراض الناس والإساءة لهم”.