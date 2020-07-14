شكرا لبحثكم عن خبر نصائح للرجل الاصلع فقط «كيف تتمتع بمظهر جميل» والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الصلع ليس نهاية العالم، ويمكنك التمتع بمظهر جميل وجذاب حتى لو كنت تعاني من الصلع، فكيف ذلك؟

وللتمتع بمظهر جميل مع الصلع ينصح بالتالي:

على الرجل المصاب بالصلع حماية رأسه من أشعة الشمس في الصيف والاعتناء جيدا بفروة الرأس.

من الخيارات حلاقة الشعر المتبقي في حال كان الصلع غير كامل، وهذا قد يجعل المظهر أجمل بالنسبة للبعض، وبشأن الموعد المناسب لحلق الشعر المتبقي كاملا لدى الشخص الأصلع أوضح مصفف الشعر الألماني ينس داجنه قائلا "ليس هناك موعد معين لقص الشعر أو الحلاقة الكاملة للشعر المتبقي في حالة الصلع، ولكن هناك مؤشرات موضوعية وذاتية".

وعن المؤشرات الموضوعية أشار داجنه إلى أنه يجب قص الشعر عندما يؤدي الجزء الأصلع والشعر الموجود على جانبي الرأس إلى حدوث تغير بصري بالنسبة لشكل الرأس.

وبالنسبة للمؤشرات الذاتية فإن الكثير من الرجال يجدون أن ظهور الشيب الكامل على جانبي الرأس يعد وقت اتخاذ قرار الحلاقة الكاملة لشعر الرأس.

يمكن إخفاء الصلع بصورة جيدة من خلال تمشيط الشعر إلى الأمام أو من خلال بعض التغييرات في بنية الشعر أو حتى التموجات الدائمة.

من الوسائل البسيطة التي يمكن اللجوء إليها لإخفاء الصلع أنبوب مسحوق ألياف الشعر أو بخاخ ملون، غير أن هذه الوسائل قد تؤدي إلى اتساخ اليدين وظهور استجابات تحسسية.

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من جانبه، أوضح طبيب الأمراض الجلدية الألماني أوفه شفيشتينبرج أن من الأمور المهمة أيضا حماية منطقة الصلع من أشعة الشمس، وكلما زادت تلك المنطقة تزداد الأضرار بسبب أشعة الشمس حتى أن سرطان الجلد قد يمثل مشكلة في الرأس.

ولذلك ينصح الطبيب الألماني بضرورة حماية منطقة الصلع من الأشعة فوق البنفسجية، وينطبق ذلك على جميع الأيام المشمسة وليس الأيام الحارة فقط، ومن الأفضل استعمال المستحضرات السائلة مثل البخاخ، لأن الكريمات قد تعلق في الشعر المتبقي.

وبدلا من ذلك يمكن استعمال مستحضرات العناية اليومية بالوجه التي توفر بالفعل حماية من الأشعة فوق البنفسجية.

وأكد مصفف الشعر داجنه أن الحماية العالية من أشعة الشمس بمعامل 50 أو أكثر توفر حماية أساسية لمنطقة الصلع في الرأس.

وينصح شفيشتينبرج بوضع كريم الصلع يوميا على غرار ما هو متبع مع بشرة الوجه، وعلى الرغم من أن بشرة الرأس تعتبر "نوعا من بشرة الوجه والجسم" فإن كريم الوجه يعتبر وسيلة الحماية اليومية المثالية للصلع.

بدورها، تنصحت بوابة الجمال "هاوت. دي" الألمانية بضرورة اختيار نوع الكريم الذي يتناسب مع حالة البشرة كاختيار كريم للبشرة الجافة.

وأضافت البوابة أنه يمكن لأصحاب فروة الرأس الدهنية استعمال كريم يومي، كما ينصح الخبراء الألمان بتدليك المنطقة الخالية من الشعر بزيت الأطفال بشكل إضافي بعد الحلاقة مباشرة، حيث يعمل ذلك على ضمان نعومة البشرة.

وبشأن كيفية غسل فروة الرأس تنصح "هاوت. دي" باستعمال شامبو معتدل للشعر المتبقي مع استخدام منظف وجه في صورة غسول أو رغوة أو جل، وبعد ذلك يتم شطف الرأس بالماء الفاتر مع وضع كريم ترطيب، لإعادة الرطوبة والليونة إلى البشرة التي فقدت نتيجة مواد التنظيف، وهو ما يحول دون تهيجها.

وأضاف شفيشتينبرج أن طريقة غسل الشعر الخفيف المتبقي لا تختلف عن الطريقة المعتادة، لكنه أكد أنه لا يمكن منع تساقط الشعر بواسطة منتجات العناية لأن الأمر هنا ليس تساقط للشعر بالمعنى الدقيق للكلمة، ولكن الشعر ينمو بصورة أقل ويصبح أقصر وأخف إلى أن يختفي تماما، ولا يمكن وقف هذا التطور باستخدام منتجات العناية بالشعر.