شكرا لبحثكم عن خبر هجوم واسع في جبهة قانية وقائد اللواء 143 يكشف آخر المستجدات من ارض المعركة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنّت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم الاثنين، هجوماً واسعاً تمكنت خلاله من تحرير مواقع جديدة في جبهة قانية شمالي محافظة البيضاء، وسط خسائر بشرية ومادية في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال قائد اللواء 143 مشاة العميد ذياب القبلي، أن قوات الجيش مسنودة برجال القبائل تمكنت من تحرير عدد من المواقع والمرتفعات في عدة محاور بمنطقة قانية شمالي البيضاء، خلال هجوم نوعي بإسناد من تحالف دعم الشرعية.

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وأضاف العميد القبلي، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن المعارك ما تزال مستمرّة وسط تقدم لأبطال الجيش والمقاومة.

واكد أن المليشيات الحوثية تكبّدت خلال الساعات الماضية خسائر كبيرة في الأرواح والمعدّات بنيران أبطال الجيش والمقاومة وبغارات دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت مواقع وتعزيزات الانقلابيين.

وأشار قائد اللواء 143 مشاة، إلى المعنويات العالية التي يتمتّع بها أبطال الجيش الوطني والمقاومة ورجال القبائل وعزمهم الكبير على مواصلة التقدّم نحو تحرير محافظة البيضاء واليمن عموماً من مليشيات الحوثي الإيرانية.