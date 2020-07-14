شكرا لبحثكم عن خبر اليمن.. 16 حالة شفاء و 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 88 حالات مضافة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة -
سجلت المحافظات المحررة باليمن اليوم الاثنين 16 حالة شفاء و 33 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 7 وفيات، فضلا عن اضافة 88 حالة مؤكدة في تعز.
واعلنت لجنة الطوارئ اليمنية على تويتر: "تسجيل (33) حالة إصابة جديدة:(19) حضرموت، (9) تعز، (5) لحج، كما تم تسجيل (7) حالات وفاة:(6) حضرموت، (1) تعز".
واضافت: "وسجلت (16) حالة شفاء:(10) لحج، (5) المكلا، (1) الضالع".
وتابعت اللجنة: "كما تم تحديث السجل الخطي بمحافظة تعز بإضافة (88) حالة مؤكدة.. وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى (1498) منها (424) وفاة و(675) تعافي".
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