شكرا لمتابعة خبر عن تحركات إماراتية لتشكيل تكتل قبلي مناهض للشرعية في مأرب .. ومصادر تكشف عن أسماء المشايخ الذي كلفتهم أبوظبي بتنفيذ المهمة ( الاسماء ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر قبلية مطلعة عن مساعي وتحركات إماراتية لإنشاء تكتل قبلي مناهض للشرعية في محافظة مارب شرقي اليمن.

واكدت المصادر القبلية أن سلطات ابوظبي أبدت استعدادها الكامل لدعم التكتل القبلي الجديد لقبائل مأرب بالمال والسلاح والمواقف السياسية .

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وقالت المصادر إن قائد عسكري كبير محسوب على الشرعية وموالي للإمارات قام بالتواصل مع الشيخ علي عبدربه القاضي المراد شيخ قبيلة مراد والشيخ حمد بن علي بن جلال العبيدي من مشايخ ووجهاء قبيلة عبيده وقدم لهم مقترحا إماراتيا بتشكيل تكتل قبلي مناهض للشرعية في مأرب .

وأشارت المصادر إلى أن الجانب الإماراتي كلف الشيخ عبدربه القاضي والشيخ حمد العبيدي بمهمة التواصل والتنسيق مع أبناء ومشايخ القبائل في المحافظة لإستكمال تأسيس وتشكيل التكتل وإعلانه بشكل رسمي في القريب العاجل .

وبينت المصادر بأن هناك تحركات قبلية كبيرة ولقاءات سرية يقوم بها الشيخ القاضي والشيخ العبيدي مع مشايخ مأرب لبحث آلية الإعلان عن التكتل القبلي الجديد لقبائل مأرب وأهدافه واستقطاب بقية المشايخ والوجهاء في المحافظة .