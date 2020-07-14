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عدن - ياسمين التهامي - مشاهد صادمة.. حسناء أجنبية عارية ترقص على أنغام الموسيقى بمسجد تاريخي في هذة الدولة الخليجية !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مقطع فيديو خادش للحياء مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، بعد أن تناقله مغردون على نطاق واسع لامرأة حسناء أجنبية وهي ترقص في باحات مسجد تاريخي بقطر وأظهر مقطع الفيديو الذي بثّته المقيمة الأجنبية على حسابها في موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وهي تستعرض وترقص في باحات وحرم أحد المساجد التاريخية بقطر. وظهرت المقيمة الأجنبية التي تعيش في دولة قطر، وهي ترتدي "هوت شورت" بجانب قميص قصير، فيما كانت عارية الشعر، ولم تغطِ أجزاء كبيرة من جسمها. وأثار الفيديو حالة من الاستياء والسخط الشعبي في الأوساط القطرية، فيما طالب ناشطون ومغردون من الجهات الرسمية بفتح تحقيق عاجل في فيديو العري بالمسجد التاريخي. وفي المقابل، أوردت حسابات إخبارية سعودية وإمارتية مقطع الفيديو، وزعمت أن قطر تستخدم النساء العاريات للترويج للسياحة عن طريق إدخالهن المساجد التاريخية. مقطع فيديو خادش للحياء مواقع التواصل الاجتماعي في قطر، بعد أن تناقله مغردون على نطاق واسع لامرأة حسناء أجنبية وهي ترقص في باحات مسجد تاريخي بقطر وأظهر مقطع الفيديو الذي بثّته المقيمة الأجنبية على حسابها في موقع الفيديوهات القصيرة "تيك توك"، وهي تستعرض وترقص في باحات وحرم أحد المساجد التاريخية بقطر. وظهرت المقيمة الأجنبية التي تعيش في دولة قطر، وهي ترتدي "هوت شورت" بجانب قميص قصير، فيما كانت عارية الشعر، ولم تغطِ أجزاء كبيرة من جسمها. وأثار الفيديو حالة من الاستياء والسخط الشعبي في الأوساط القطرية، فيما طالب ناشطون ومغردون من الجهات الرسمية بفتح تحقيق عاجل في فيديو العري بالمسجد التاريخي. وفي المقابل، أوردت حسابات إخبارية سعودية وإمارتية مقطع الفيديو، وزعمت أن قطر تستخدم النساء العاريات للترويج للسياحة عن طريق إدخالهن المساجد التاريخية.

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