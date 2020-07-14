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عدن - ياسمين التهامي - لأول مرة.. نشر صور تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements مجموعة من النشطاء العسكريين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا. وكشفت الصور عن موقع المنظومات التركية قبل التدمير وبعد عملية التدمير، حيث تظهر بقع كبيرة الحجم تكشف موقع القصف بالتحديد. يذكر أن وسائل إعلام ليبية قد أعلنت عن تدمير قوات أنظمة دفاعات جوية "نصبتها تركيا بقاعدة الوطية" (عقبة بن نافع) غرب ليبيا. ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة "للجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش في القاعدة المذكورة. مجموعة من النشطاء العسكريين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورا تكشف آثار تدمير منظومات الدفاع الجوي التركية في ليبيا. وكشفت الصور عن موقع المنظومات التركية قبل التدمير وبعد عملية التدمير، حيث تظهر بقع كبيرة الحجم تكشف موقع القصف بالتحديد. يذكر أن وسائل إعلام ليبية قد أعلنت عن تدمير قوات أنظمة دفاعات جوية "نصبتها تركيا بقاعدة الوطية" (عقبة بن نافع) غرب ليبيا. ونقلت صحيفة "المرصد" الليبية عن مصدر مسؤول بغرفة عمليات القوات الجوية التابعة للقيادة العامة "للجيش الوطني" بقيادة المشير حفتر، أن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش في القاعدة المذكورة.

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