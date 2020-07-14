شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الأمريكي يقرر تنفيذ أول إعدام فدرالي في الولايات المتحدة منذ 17 عاما .. والسبب صااادم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - القضاء الأمريكي يقرر تنفيذ أول إعدام فدرالي في الولايات المتحدة منذ 17 عاما .. والسبب صااادم !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت السلطات القضائية الأمريكية قرارا بتنفيذ أول عقوبة إعدام منذ 17 عاما بحق سجين فدرالي، يوم الاثنين القادم. وأصدرت محكمة استئناف في ولاية إنديانا الأمريكية، الأحد، حكما بإلغاء قرار للقاضية الفدرالية، جين ماغنوس ستينسون، ينص على تأجيل إعدام السجين دانييل ليويس لي، الذي كان ينتمي إلى جماعة عنصرية وأدين عام 1997 بتهمة قتل عائلة من 3 أشخاص بينهم طفلة في الثامنة من عمرها. ومن المقرر أن يجري تنفيذ عقوبة الإعدام بحق لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا يوم الاثنين. وسبق أن أصدرت ستينسون حكما بتأجيل تنفيذ الإعدام بعد استجابة لطلب تقدم به بعض أقارب ضحايا لي، حيث أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم لفيروس ت السلطات القضائية الأمريكية قرارا بتنفيذ أول عقوبة إعدام منذ 17 عاما بحق سجين فدرالي، يوم الاثنين القادم. وأصدرت محكمة استئناف في ولاية إنديانا الأمريكية، الأحد، حكما بإلغاء قرار للقاضية الفدرالية، جين ماغنوس ستينسون، ينص على تأجيل إعدام السجين دانييل ليويس لي، الذي كان ينتمي إلى جماعة عنصرية وأدين عام 1997 بتهمة قتل عائلة من 3 أشخاص بينهم طفلة في الثامنة من عمرها. ومن المقرر أن يجري تنفيذ عقوبة الإعدام بحق لي في مدينة تير هوت بولاية إنديانا يوم الاثنين. وسبق أن أصدرت ستينسون حكما بتأجيل تنفيذ الإعدام بعد استجابة لطلب تقدم به بعض أقارب ضحايا لي، حيث أعربوا عن مخاوفهم من احتمال تعرضهم لفيروس كورونا بسبب حضور عملية الإعدام. وسيكون هذا الإعدام الفدرالي، في حال تنفيذ العقوبة، الأول في الولايات المتحدة منذ 17 عاما، وسبق أن أعلن المدعي العام ووزير العدل للبلاد، ويليام بار، في 2019، أن السلطات الفدرالية ستستأنف عمليات إعدام المجرمين من أجل الاستجابة لمطالب ضحاياهم وأقربائهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الأمريكي يقرر تنفيذ أول إعدام فدرالي في الولايات المتحدة منذ 17 عاما .. والسبب صااادم ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.