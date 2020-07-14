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عدن - ياسمين التهامي - القضاء البرتغالي يلاحق نجل رونالدو .. والسبب صادم (صورة)

فتحت الشرطة البرتغالية تحقيقا بعد تصوير نجل كريستيانو رونالدو ، البالغ 10 سنوات، وهو يركب الدراجة المائية "jet ski" بمفرده، خلال رحلة بحرية برفقة عائلته على شواطئ جزيرة ماديرا. وقالت صحيفة "ميرور" إن الشرطة فتحت تحقيقا حول الواقعة بعدما نشرت عمة الصغير، واسمه كريستيانو جونيور، مقطع فيديو يظهر فيه نجل رونالدو وهو يقود الدراجة المائية بمفرده، على صفحتها في "إنستغرام"، قبل أن تقوم بحذف الفيديو. وزعمت الصحافة البرتغالية أن الفيديو، الذي قيل إنه تم التقاطه السبت الماضي في بول دو مار قبالة جنوب شواطىء ماديرا، مسقط رأس مهاجم يوفنتوس الإيطالي، حيث يقضي جونيور إجازته الدراسية الصيفية مع أقاربه ، كما شارك والده الشهير وجدته دولوريس أفيرو الفيديو قبل إزالته. ونقلت الصحيفة الإنجليزية تصريحات قائد الشرطة البحرية غيريرو كاردوسو، الاثنين، التي أكد فيها أن التحقيق جار، وقال: "نجل اللاعب خرق القانون بقيادة الدراجة المائية بمفرده، لأن قيادته تحتاج إلى رخصة متاحة للبالغين فقط، وسنرى إذا ما كانت هناك غرامة ستدفع أو عقوبة ستوقع". وأشارت الصحيفة إلى أن الفتى الصغير قد يتعرض لغرامة مالية حيث ينص القانون في البرتغال على تغريم من يقود الدراجة المائية بدون رخصة من 268 إلى 2688 جنيها إسترلينيا، وفى حال وجود مجموعات أو أكثر من شخص فقد تصل إلى 10 آلاف جنيه إسترليني. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements

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