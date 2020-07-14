شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حظك من عالم الابراج اليوم ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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جديد اب برس

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واعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 13 يوليو / تموز 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 13 يوليو / تموز 2020: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،أنت شخص دائم التفكير في مستقبلك. هذا يوم مميز فلا تضعه. ربما تفكر فيما تحمله لك الأشهر المقبلة من أخبار وأحداث وتغييرات. تفكر في أحلامك وأهدافك التي تنشغل بتحقيقها منذ وقت طويل اعرف واعرفي كيف سيكون حظك لهذا الإثنين 13 يوليو / تموز 2020؟ وماذا يخبئ لك برجكِ في عالم الفلك؟ إليك توقعات الأبراج ليوم الإثنين 13 يوليو / تموز 2020: الحمل 21 آذار – 19 نيسان عزيزي برج الحمل،أنت شخص دائم التفكير في مستقبلك. هذا يوم مميز فلا تضعه. ربما تفكر فيما تحمله لك الأشهر المقبلة من أخبار وأحداث وتغييرات. تفكر في أحلامك وأهدافك التي تنشغل بتحقيقها منذ وقت طويل الثور 20 نيسان – 20 أيار عزيزي برج الثور،أحيانا تشعر أن علاقاتك تشبه المغناطيس، وعندما تحاول أن تقترب من شخص ما، تجد الطرف الآخر يحاول أن يبعده عنك. طبيعة البشر معقدة جدًا. الجوزاء 21 أيار – 20 حزيران عزيزي برج الجوزاء،ربما تشعر بإرهاق شديد اليوم، وهذه دلالة على أنك اندمجت في العمل لفترة طويلة للغاية حتى أصابك الإنهاك. حاول أن تحصل اليوم على قسط من الراحة واسترخ حتى تريح جسدك وتستعيد نشاطك. السرطان 21 حزيران – 22 عزيزي برج السرطان،قد تشعر اليوم أنك بحاجة إلى الترفيه عن نفسك، فحاول أن تلتقى بأصدقائك أو قم بتنظيم حفلة أو اذهب إلى النادى أو سافر إلى احدى جزر اليونان، وقبل هذا كله لا ترهق نفسك بالمزيد من العمل. الأسد 23 تموز – 22 آب عزيزي برج الأسد،تتمتع بصحة جيدة اليوم، فإذا طلب منك شخص ما مساعدته في، ستكون قادرا على مساعدته دون تردد وربما تساعده بمفردك. لا تبع نفسك للآخرين ولا تكشف قدراتك وطاقتك. العذراء 23 آب – 22 أيلول عزيزي برج العذراء،لا تحاول أن تحلل تصرفاتك بشكل دقيق. إذا كنت تحاول أن تقطف من كل بستان زهرة اليوم، فربما لا تحصل على أي شيء في النهاية، فكن حذرا من ذلك التصرف. هذا المبدأ ينطبق على مشاعرك أيضاً. الميزان 23 أيلول – 22 تشرين الأول عزيزي برج الميزان،قد تحاول اليوم أن تفعل شيئا من أجل الشعور بالسعادة. لديك الكثير من الكلام تريد أن تخبر به الحبيب. على أي حال لديك القدرة على إثبات حضورك دون بذل أي مجهود. العقرب 23 تشرين الأول – 21 تشرين الثاني عزيزي برج العقرب،لا تكن فضوليا وتتدخل في شؤون الآخرين. من الأفضل أن تهتم بشؤونك الخاصة وبمشاكل عائلتك. حاول أن تتعامل مع المشاريع التي تحتاج إلى وقت طويل ومجهود كبير. القوس 22 تشرين الثاني – 21 كانون الأول عزيزي برج القوس،تسمع أخبارا جديدة تتعلق بمشروع مهم. صدقك واستقامتك قد يؤثران في الآخرين، اجعل شيئاً ما في غير مصلحتك يفيدك. منح الشريك المزيد من الراحة والتفكير يساعد جدياً في حل المشاكل، وإيجاد مخرج لكل معضلة. الجدي 22 كانون الأول – 19 كانون الثاني عزيزي برج الجدي،تعشق الأنشطة الفنية والإبداعية والتي تتعلق بالطبيعة بشكل عام. ربما ترسم صورة أو تزرع مجموعة من الزهور في حديقة منزلك فهذه الأنشطة تغمرك بالسعادة. إذا أتيحت لك الفرصة خلال هذا الشهر لإنجاز مشروع ما كنت تحلم به، فلا تتردد لأنك ستكون راضيا عن النتائج. الدلو 20 كانون الثاني – 18 شباط عزيزي برج الدلو، كل ما تحتاجه وما تريده اليوم سيتحقق. لديك أكثر من فرصة كي تظهر خبراتك ومهاراتك أما الجميع. قم بالأمور التي تحسن مستواك الحالي خاصة مستواك المادي. كن مرحا ولينا مع الأصدقاء اليوم. حظك من عالم الابراج ليوم الثلاثاء الحوت 19 شباط – 20 آذار عزيزي برج الحوت،التفكير في الأمور المادية قد يسبب لك الشعور بالصداع. قد تحتار بين الرغبة في إدخار أموالك للمستقبل وبين الرغبة في شراء شيء ما تحتاجه الآن. ربما يكون أمامك فرصة للجمع بين الأمرين في آن واحد.