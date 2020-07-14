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عدن - ياسمين التهامي - شاهد.. فتاه يمنية لم يتجاوز عمرها 18 عاماً تتخطى عالم الابداع وتبهر العالم برسومها !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements 620;حلام جمال الحاج في السادسة عشرة من العمر تلميذة من محافظة الضالع جنوبي اليمن ترسم كما لو كانت قضت عقودا تلاعب الفراشة و الالوان . بدأت ممارسة موهبة الرسم منذ وقت مبكر من عمرها حيث كانت تمارس الرسم في عمر الثامنة في العاصمة صنعاء وكانت ترسم على الكراريس والأوراق بالفحم والمكياج ثم انتقلت إلى الهند ومارست هوايتها المفضلة الذي لاقى تشجيع من الصديقات والأساتذة ورعاية خاصة من والديها وأهلها واستمرت على هذا الحال مدة ثم توقفت لانشغالها بالتحصيل العلمي الذي تتفوق منذ طفولتها بالعلامات الكاملة. منذ أن سافرت إلى القاهرة عاودت مجددا للرسم ومع أزمة 620;حلام جمال الحاج في السادسة عشرة من العمر تلميذة من محافظة الضالع جنوبي اليمن ترسم كما لو كانت قضت عقودا تلاعب الفراشة و الالوان . بدأت ممارسة موهبة الرسم منذ وقت مبكر من عمرها حيث كانت تمارس الرسم في عمر الثامنة في العاصمة صنعاء وكانت ترسم على الكراريس والأوراق بالفحم والمكياج ثم انتقلت إلى الهند ومارست هوايتها المفضلة الذي لاقى تشجيع من الصديقات والأساتذة ورعاية خاصة من والديها وأهلها واستمرت على هذا الحال مدة ثم توقفت لانشغالها بالتحصيل العلمي الذي تتفوق منذ طفولتها بالعلامات الكاملة. منذ أن سافرت إلى القاهرة عاودت مجددا للرسم ومع أزمة فيروس كورونا المستجد والفراغ الذي أوقف العالم كله مارست وطورت من رسمها مرة أخرى وأصبحت ترسم من وحي الخيال وبالقلم الرصاص وبدأت تعرض رسوماتها على معلميها وأهلها الأمر الذي أعطاها حافزا كبيرا لممارسة الرسم أكثر وأكثر. استغلت الحجر الصحي ورسمت مايقارب عشر لوحات منها اللوحة الشهيرة للطفل النازح في محافظة مأرب والذي لاقت صدى واسع في كل مكان. ترسم أحلام رسوماتها كل يوم وفي كل مرة تبتكر طرق جديدة للرسم فتارة تستخدم القلم الرصاص بمفرده وتارة الفحم وتارة علبة المكياج وبدون أي أدوات حقيقية للرسم ومع ذلك تبدع فيه. تستغل وقتها بالرسم وفي كل رسمة تنهيها في حدود ساعة واحدة . ويقال عن الرسامين انهم شهود عيان في زمنهم، كما أن لهم دورًا في تسليط الضوء على مكان تزيين أو شخص في صورة أو حتى لنشر رؤية لمكان أو حدث أو فكرة. "أحلام" تمني النفس أن تكون رسامة عالمية وتسعى لأن يكون الرسم رسالة عالمية خالده بدون اي مقايضات . تضيف أحلام قائلة إن سبب إستمراراها في الرسم هو معلمها في القاهرة الذي حفزها بشكل كبير وصديقتها من سوريا واختها الكبيرة الدكتورة إلهام التي ساندتها وساعدتها كثيرا في توفير أدوات ومتطلبات الرسم من الألوان وغيرها والتي كان لها حافز كبير في التفرغ للرسم حيث وفرت الجو المناسب لها لإبراز موهبتها وكانت لها مثل الأم وكذلك صديقاتها جهينة الاكوع وأسماء وسلا الذين ساندوها بكل شيء أحلام الحاج في آخر سنة دراسية حققت معدلا عاليا ٩٩.٧٥ بالمئة ومع إنشغالها في الجانب التعليمي إلا أنها تمارس الرسم كهواية تسكن في أعماقها الرسام هو الشخص الذي يمارس الرسم، كفرع من فروع الفنون الجميلة والفنون البصرية، على سبيل الهواية (الرسام الهاوي) أو كمهنة (رسام محترف)

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