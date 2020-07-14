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عدن - ياسمين التهامي - قرار حكومي بإعادة فتح صالات الأفراح والمطاعم والحدائق والحمامات و مراكز الكوافير ابتداء من هذا التاريخ؟!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements حكومة الانقاذ في اجتماعها بصنعاء تخفيف القيود المفروضة على صالات الأفراح والمطاعم والحمامات البخارية والتقليدية والحدائق العامة والملاعب ابتداء من الغد شرط الالتزام بالتعقيم والتباعد الاجتماعي.. وفي الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة برنامجا يتضمن جملة من الإجراءات والخطوات لإعادة التطبيع في قطاعات اقتصادية رسمية وخاصة شملتها الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة حكومة الانقاذ في اجتماعها بصنعاء تخفيف القيود المفروضة على صالات الأفراح والمطاعم والحمامات البخارية والتقليدية والحدائق العامة والملاعب ابتداء من الغد شرط الالتزام بالتعقيم والتباعد الاجتماعي.. وفي الاجتماع قدمت اللجنة الوزارية العليا لمكافحة الأوبئة برنامجا يتضمن جملة من الإجراءات والخطوات لإعادة التطبيع في قطاعات اقتصادية رسمية وخاصة شملتها الإجراءات الاحترازية المتخذة لمكافحة كورونا ..

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