شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة "حلا شيحة" من التوبة إلى أحضان تامر حسني ..شاهد الصور الفاضحة التي كشفت المستور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الفنان المصري تامر حـسني عبر حسابه الشخصي والرسمي في منصة التواصل الاجتماعي انستجرام عن معاودة البدء في تصوير فيلم مش أنا رفقة الفنانة المصرية العائة بقوة الى السينما المصرية حلا شيحة بعد التوقف الحاصل نتيجة فيروس كورونا الذي عطل الكثير من العروض وأخر أعمال سينمائية ودرامية سورية ومصرية في شهر رمضان الفائت وتسبب في غياب أغلبها عن موسم رمضان 2020

وجاء اعلان تامر حسني بمتابعة العمل من خلال صورة ظهر بها حسني ببلوز أبيض اللون ولحية خفيفة وجسم رياضي مشدود ونالت اطلالته واعلانه خبر متابعة التصوير ثناء الجمهور وأبدو سعادتهم وشوقهم في انتظار مشاهدة العمل المقبل

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وعلق تامر حسني على اطلالته بالخبر وقال:

“رجعنا من ٣ ايام نصور باقي فيلم

مش انا

انا حاسس اني بعمل أهم أفلام حياتي

ان شاء الله يعجبكم”

وبارك عدد كبير من نجوم الدراما والسينما المصرية للفنان المصري والممثل والمطرب تامر حسني معاودة التصوير وأثنوا على اعلانه وبينوا أن سبب نجاح حسني في أعماله هو اعتبار كل عمل يشارك فيه من أهم الأعمال في مسيرته المهنية

والجدير بالذكر ان فيلم مش أنا يعد أول فيلم مصري تدور أحداثه بين مصر والسعودية من خلال التسريبات التي أكدت على تصوير بعض المشاهد في المملكة العربية السعودية ويلعب تامر حسني شخصية حسن في الفيلم المقبل رفقة حلا شيحة العائدة الى السينما بعد غياب دام 13 سنة بعد طلاقها

ويشار الى ان الفيلم المذكور من اخراج سارة فيق والتي أكدت ان الفيلم في مراحل التصوير الأخيرة وسيدخل مرحلة المونتاج عما قريب وسيتسنى لأبطال العمل مشاهدته قبل عرضه في دور السينما في العالم العربي