شكرا لبحثكم عن خبر نقابة مصافي عدن: وزير المالية يواصل منع صرف رواتبنا وندعو العمال القبول بهذه الحلول والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - دعت نقابة عمال وموظفي شركة مصافي عدن، كافة العمال والموظفين برفع الاضراب والعودة للعمل، والقبول بالحلول التي تم التوافق عليها مع ادارة الشركة والادارة الذاتية.

وقالت في بيان لها ان وزير المالية لازال يمتنع عن صرف مرتبات موظفي وعمال شركة المصافي، داعية العمال الى الاستمرار بالعمل والقبول بحلول جديدة منها تكفل ادارة الشركة بصرف نصف الراتب المتبقي لشهر مايو العمال غدا الثلاثاء.

واضافت ان من بين الحلول ايضا تكفل الشركة بصرف راتب شهر يونيو الجاري قبل اجازة عيد الاضحى المبارك، على ان يصرف النصف الاخر بعد العيد.

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واكدت ان العمل من الضروري ان يستمر في المصفاة التي باتت تعمل لخزن المشتقات النفطية، لافتة ان استمرار العمل سيسهل للشركة صرف مرتبات موظفيها من ايراداتها في الوقت الحالي.

ودعت في ختام بيانها تشجيع التجار والمستوردين لخزن مشتقاتهم النفطية في المصفاة واستمرار العمل لضمان الحصول على استقرار نسبي يساعد المصفاة على دفع المرتبات لموظفيها لتجاوز الازمة الحالية.

واوضحت ان جميع الابواب لايجاد حل مع وزير المالية اوصدت ولم تنجح.