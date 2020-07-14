شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ..خروج مرتقب لمحطة الحسوة عن الخدمة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن / شكيب راجح

افادت مصادر عمالية واخرى نقابية في محطة الحسوة أن المحطة على وشك الخروج خلال الساعات القادمة جراء نفاذ وقود المازوت.

وبحسب المصادر ذاتها فان المازوت المتبقي لا يكفي سوى لساعات قليلة دون وجود اي مؤشرات لتزويد خزانات المحطة بالوقود.

واشارت المصادر الى أن قيادة المحطة قد خاطبت كافة الجهات ذات العلاقة قبل وقت كاف من نفاذ المازوت دون اي رد من تلك الجهات فلم يبقى امامها من سبيل سوى اخراج المحطة.

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وكشفت المصادر الى أن بسبب نفاذ المازوت لم تتمكن من ادخال التوربين الثاني لقوة 18 وات الى جانب التوربين الخامس وأوقفت عملية تجهيز التوربين الصيني للتشغيل بعد الصيانة والتي يتوقع له الدخول ب 40 ميجاوت مشيرة الى قياده المحطة كانت تخطط الى رفع التوليد الى 60 ميجاوات.

ولفتت المصادر الى أن هناك محاولات عرقلة عمل محطة الحسوة واخراجها من الخدمه فبعد أن تم اخذ محولين من محولاتها الخمسة لصالح محطة القطري يخطط الى اخذ مفتاح التوربين الصيني لصالح محطة الرئيس وهو ما يترجمه عدم الاستجابه لخطابات قياده المحطه والمتعلقه بضرورة تزويدها بالوقود بحسب مصادر متطابقة.

في سياق متصل ناشد المهندس امجد مانا نائب مدير عام كهرباء عدن لشؤون التوليد كافه الجهات ذات الاسراع بتزويد محطة الحسوة بوقود المازوت وقال بتصريح أن هناك اتصالات تجري بهذا السياق لغرض تزويد المحطة بالوقود وان شاء الله تتكلل بالنجاح.

يأتي هذا في ظل ارتفاع في ساعات جرعات طافي التي بلغت 4 ساعات مقابل ساعتين لصي وان خروج المحطه سيفاقم الوضع وسيرفع ساعات الانقطاعات التي قد تصل الى ست ساعات بحاله عدم تزويد المحطه بالمازوت على وجه السرعة.