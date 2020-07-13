شكرا لبحثكم عن خبر وفاة صحفي استقصائي يمني فاز بأريج والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الاثنين الموافق 13 يوليو 2020م في المحافظات. - عدن اسعار الشراء السعودي: 198 الدولار: 754 اسعار

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