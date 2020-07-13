شكرا لبحثكم عن خبر انطفاء قياسي للكهرباء يفاقم معاناة الصيف في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت منظومة الكهرباء في العاصمة عدن، ساعات انطفاء قياسية، ما فاقم معاناة الاهالي بسبب موجة الحر الشديد التي تضرب المدينة في فصل الصيف مع تجاوز درجة الحرارة ٣٥ درجة مئوية.

ووصلت ساعات الإطفاء إلى ١٦ ساعة يوميا، بمعدل ساعتين تشغيل و٤ ساعات إطفاء، في سيناريو متكرر منذ ٥ أعوام فشلت الحكومات المتعاقبة في إيجاد حلولا لموجهته.

وعلمت عدن تايم ان مدير عام كهرباء عدن مجيب الشعبي كلف منذ شهرين نائبه م. أمجد مانا لإدارة المؤسسة مفضلا البقاء في منزله عقب سلسلة تحذيرات ومناشدات أطلقها من صيف كارثي، كون الطاقة التوليدية لا تغطي ٤٠ بالمائة من الاستهلاك.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي أعلن مؤخرا عن ادخال خمسين ميجا وات لكهرباء عدن خلال الأيام القريبة القادمة، لتحسين خدمة الكهرباء -في حال عدم حدوث اعطال جديدة – واضعا تقديرا لذلك التحسن لمستوى ان تنطفئ الكهرباء ثلاث ساعات فيما ستعمل الكهرباء ثلاث ساعات.