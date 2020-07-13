تعرف على اسعار صرف العملات في عدن وحضرموت وصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - قال المحلل السياسي بدران الهجيمي ، ان جمهورية مصر وافقت منح الرئيس هادي ، حق اللجوء السياسي لقضاء بقية حياته فيها . واضاف في منشور له على صفحته بموقع التواصل

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