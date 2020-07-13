تدشين مشروع استثماري بقيمة 4 مليارات ريال في مدينة غيل باوزير بحضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020

الخليج 365 - عبدالله محسن الشادلي

دشنت شركة "عمارة حضرموت للتطوير العقاري المحضار وبن سويدان" للإستثمار، صباح الإثنين 13 تموز/يوليو الجاري، مشروعها الفريد من نوعه "مخطط الوفاء" في محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، بقيمة استثمارية تبلغ ملياري ريال، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.



ويتكون المشروع الذي تبلغ مساحة نحو 250 ألف متر مربع، من 400 قطعة أرض قابلة للبناء، ويتضمن المشروع متنفسات وحدائق ومراكز تجارية ومواقف للسيارات وغيرها من المباني الخدمية.

ويتميز المشروع الاستثماري في أنه من المشاريع الفريدة من نوعها في محافظة حضرموت، وتم تصميمه وفقا للمعايير الدولية مع مراعاة إنشاء الشقق السكنية للطقس والمناخ ومفاهيم الاستدامة والبيئة.

وفي بداية التدشين، عبر الدكتور عدنان محمد حمران، مدير عام غيل باوزير، عن سعادته الكبيرة لإحتضان المديرية هذا المشروع الفريد من نوعه على مستوى المحافظة.

وأضاف حمران، أن مديرية غيل باوزير تحضى بمزايا مختلفة عن غيرها من المديريات الأخرى، التي من شأنها أن تجعل من المشروع نموذجا مشرفا للاستثمار فيها وفي محافظة حضرموت بشكل عام، لما تنعم به من أمن واستقرار لاسيما في الجانب الأمني.

وأكد حمران أن اختيار موقع المشروع في منطقة "حباير" كان موفقا جدا، وخضع لمعايير السكن الحديث والإستشارات الهندسية، وذلك لما تحتويه المنطقة من مساحة وإمكانيات ستجعل من المشروع إنجازا يفتخر به.

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من جانبه، أكد الشيخ سلطان سعيد بن سويدان، مدير شركة عمارة حضرموت الإستثمارية، أن المشروع الذي يحتوي على اكثر من 400 قطعة أرض؛ روعي فيه تنظيم السكن وتجنب ظهور العشوائيات بشكل عام في المستقبل.

وقال بن سويدان في تصريح لوسائل الإعلام: "راعينا أهمية التنسيق في المشروع واختيار الأماكن المناسبة للمراكز الصحية، والتعليمية، ودور العبادة، والمتنزهات والحدائق الخاصة بالمشروع، الذي نتمنى أن يكون ذا كفاءة عالية ويلبي احتياجات من يسكنه لاحقا بمشيئة الله".

وأضاف بن سويدان، أن أسعار الأراضي ستكون في متناول الجميع من ميسوري الدخل والمقتدرين، وبأسعار مختلفة بحسب الموقع، مشيرا إلى أن هدفهم الأساسي من المشروع هو خلق بيئة سكنية تكون نموذجا مثاليا لمشاريع الإستثمار في محافظة حضرموت.

بدوره قال المهندس هلال صالح الهلالي، مدير المكتب الهندسي للشركة، أن المشروع خضع لمقاييس هندسية في تقسيم المساحات، ستكون ملموسة فور نهوض المخطط.

الجدير بالذكر أن شركة عمارة حضرموت للإستثمار تعتزم تنفيذ العديد من المشاريع الإستثمارية في حضرموت في الفترة المقبلة.