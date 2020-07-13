أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 13 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الإثنين الموافق 13 تموز/ يوليو 2020 وهي كالتالي:

مصر تدين الإعتداءات الحوثية التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية بالسعودية https://www.elyamnelaraby.com/490024/ مركز الملك سلمان ينفذ ثلاثة مشروعات تربوية في اليمن ضمن برنامج "التعليم هو السلام" https://www.elyamnelaraby.com/490026/ محافظ المهرة يتفقد سير صرف المكرمة السعودية https://www.elyamnelaraby.com/490029/ عاجل.. الإدارة الذاتية للجنوب تصدر بيان هام .. ننشر نصه https://www.elyamnelaraby.com/490030/ Advertisements التحالف العربي يحيل إحدى عمليات الإستهداف للفريق المشترك لتقييم الحوادث https://www.elyamnelaraby.com/490031/ مركز الملك سلمان يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في حجة والخوخة https://www.elyamnelaraby.com/490035/ دولة الإمارات تدين محاولة مليشيات الحوثي الإيرانية استهداف السعودية https://www.elyamnelaraby.com/490036/ "التعاون الإسلامي" تدين ميليشيا الحوثي الارهابية وتؤكد التضامن مع السعودية https://www.elyamnelaraby.com/490037/ أمهات المختطفين : ميليشيا الحوثي اختطفت 157 امرأة خلال عامين https://www.elyamnelaraby.com/490039/ قوات الشرعية تحرر مواقع جديدة في جبهة قانية https://www.elyamnelaraby.com/490043/

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